Так, новые правила пересечения границы Сейшельских островов вступили в силу с 1 декабря 2022 года. Они распространяются на туристов, следующих из любой страны мира.

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Новые условия въезда на Сейшельские острова

С начала декабря текущего года на Сейшелах больше не действуют ковидные ограничения. Следовательно, на территории островов могут попасть как вакцинированные, так и невакцинированные или частично вакцинированные путешественники.

При этом по прибытии не нужно показывать отрицательный результат теста ПЛР или теста на антиген, а полностью вакцинированные пассажиры не обязаны предъявлять сертификаты вакцинации.

Примите во внимание! Каждому туристу, который следует на Сейшелы, нужно заполнить онлайн-декларацию на сайте govtas.sc, где предоставить действительную туристическую страховку для покрытия любых потенциальных расходов, связанных с COVID-19.

Сейшельские острова, состоящие из 115 островов – это нетронутый райский уголок, известный своими бирюзовыми водами и изумрудными тропическими лесами и являющийся единственной группой гранитных островов в мире.