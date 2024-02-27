Популярне місто Іспанії хоче, щоб туристи платили за вхід на головну площу: що сталося

Іспанія стала одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі, що викликало занепокоєння щодо надмірного туризму. Як наслідок, популярні міста країни запроваджують обмежувальні заходи для управління напливом відвідувачів, що має на меті полегшити життя як місцевих жителів, так і мандрівників.

Наприклад, в іспанському місті Севілья вирішили обмежити вхід туристів на центральну площу міста Plaza de Espana. Про це заявив мер міста Хосе Луїс Санс.

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У Севільї братимуть плату за вхід на головну площу

Повністю площу Іспанії закривати не будуть. Жителі міста і провінції, як і раніше, зможуть заходити туди без обмежень, а ось туристи зможуть потрапити на головну площу міста за окрему плату.

Ми будемо стягувати з туристів плату, як це робиться в більшості міст світу. Тільки коштом бюджету міськради ми не можемо ні зберегти нашу спадщину, ні гарантувати збереження пам'ятника,

– пояснив він.

Також мер Севільї виклав відео, що показує, як зараз виглядає площа Іспанії – з безліччю вуличних торговців прямо на сходах, а також обшарпаними стінами, відбитою плиткою і вибитими поручнями.

Де доведеться платити туристичний збір у Європі у 2024-му?

Щороку мільйони мандрівників відвідують найпопулярніші локації світу. Місцеві жителі намагаються стабілізувати потік людей й допомогти економіці країни, тому запроваджують туристичний збір.

Станом на 2024 рік заплатити туристичний збір доведеться у більшості країн світу. Водночас варто зауважити, що ціни – доволі демократичні. Тож, де та скільки доведеться заплатити – читайте за посиланням!