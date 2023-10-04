Севилья будет бороться с непристойными мальчишками и девичниками
Хосе Луис Санс, ставший мэром испанского города в мае, объявил, что закон запретит людям совершать "непристойные действия" на улицах и носить нижнее белье в общественных местах, а также любые "костюмы, содержащие сексистские элементы или послания".
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Новое постановление тоже запретит определенные типы костюмов, которые могут посягать на моральную или сексуальную целостность других. Кроме того, он направлен на ограничение участия или поощрения действий, нарушающих сексуальную свободу или включающих непристойные эксгибиционистские действия.
Любому, кто будет уличен в нарушении правил, грозит штраф, точная сумма которого пока не названа. Как потенциальный ориентир в 2022 году Малага ввела штрафы в размере 750 евро за хождение по улице в нижнем белье или с надувной куклой.
Санс сказал, что город "абсолютно не заинтересован" в том виде туризма, который приносят в Севилью мальчишки и девичники.
Отпраздновать мальчишник в Севилье может любой желающий. Что мы не одобряем, так это группы людей, одетых как угодно, с духовыми оркестрами за спиной, беспокоящими многих жителей Севилья – особенно в районах исторического центра – которые также имеют право наслаждаться своим городом,
– сказал Санс.
Решение о принятии нового закона наступило по гневу и жалобам местных жителей, поскольку после пандемии в городе наблюдается растущий приток туристов. Один из жителей сообщил местной радиостанции Antena 3, что происходящее во время некоторых холостяцких вечеринок было "позорным", добавив, что "люди приходят даже обнаженными".
Амстердам повысит туристический налог
Амстердам с 2024 года повышает налог для туристов. Теперь в столице Нидерландов он будет самым высоким во всей Европе. За ночь в городе будут брать дополнительный процент от стоимости гостиничного номера. Городские власти планируют повысить налог на ночлег до 12,5% от стоимости гостиницы: если номер стоит 100 евро за ночь, с налогом выйдет 112,5 евро.
Повышение не обойдет стороной и пассажиров круизных лайнеров. Сейчас они платят по 8 евро с одного человека, а в следующем году придется отдавать по 11 евро.