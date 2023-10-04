Хосе Луис Санс, ставший мэром испанского города в мае, объявил, что закон запретит людям совершать "непристойные действия" на улицах и носить нижнее белье в общественных местах, а также любые "костюмы, содержащие сексистские элементы или послания".

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Новое постановление тоже запретит определенные типы костюмов, которые могут посягать на моральную или сексуальную целостность других. Кроме того, он направлен на ограничение участия или поощрения действий, нарушающих сексуальную свободу или включающих непристойные эксгибиционистские действия.

Любому, кто будет уличен в нарушении правил, грозит штраф, точная сумма которого пока не названа. Как потенциальный ориентир в 2022 году Малага ввела штрафы в размере 750 евро за хождение по улице в нижнем белье или с надувной куклой.