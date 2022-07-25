Розклад екзаменів з польської мови для отримання сертифіката: дати на 2023 рік

Знати мову країни проживання – це один з найголовніших факторів адаптації за кордоном. І з огляду на те, що більшість українських біженців прийняла Польща, ділимося розкладом сертифікаційних іспитів на 2023 рік з польської мови як іноземної.

Хоч і влада Польщі значно спростила вимоги для наших біженців щодо працевлаштування і в інших сферах, польську мову все ж варто знати добре, якщо ви плануєте залишатися в країні тривалий час. Тим більше, що мовні курси для вимушено переселених осіб з України здебільшого доступні безкоштовно.

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Навіщо іноземцю сертифікат про знання польської мови

Для отримання Карти поляка (співбесіда для отримання посвідки на проживання у Польщі проходить польською мовою).

Вступ до вузу з польською мовою навчання.

Деякі роботодавці вимагають у кандидатів на певні посади знання мови та підтвердження цього документально.

Розклад іспитів для отримання сертифіката з польської мови

Державна комісія з підтвердження володіння польською мовою як іноземної опублікувала графік екзаменаційних сесій на 2023 рік:

5 – 6 лютого 2023 року (неділя – понеділок): рівень В1-В2 в групі для дорослих;

(неділя – понеділок): рівень В1-В2 в групі для дорослих; 15 – 16 квітня 2023 року (субота – неділя): рівня В1 та С1 для дорослих;

(субота – неділя): рівня В1 та С1 для дорослих; 24 – 25 червня 2023 року (субота – неділя): рівень В1 та В2 для дорослих, та В1 і В2 для дітей та молоді;

(субота – неділя): рівень В1 та В2 для дорослих, та В1 і В2 для дітей та молоді; 18 – 19 листопада 2023 року (субота – неділя): рівні В1, С1 та С2 у групі для дорослих.

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Кандидати мають з’явитися до центрів, які організовуватимуть ці іспити у зазначені дати.