Хотя власти Польши значительно упростили требования для наших беженцев по трудоустройству и в других сферах, польский язык все же стоит знать хорошо, если вы планируете оставаться в стране длительное время. Тем более что языковые курсы для вынужденно переселенных лиц из Украины в большинстве своем доступны бесплатно.

Актуально Оплата кауции, заключение договора и цены: главное, что нужно знать об аренде жилья в Польше

Зачем иностранцу сертификат о знании польского языка

Для получения Карты поляка (беседа для получения вида на жительство в Польше проходит на польском языке).

Поступление в вуз с польским языком обучения.

Некоторые работодатели требуют у кандидатов на определенные должности знания языка и подтверждения этого документально.

Расписание экзаменов для получения сертификата по польскому языку

Государственная комиссия по подтверждению владения польским языком как иностранным опубликовала график экзаменационных сессий на 2023 год:

5 – 6 февраля 2023 (воскресенье – понедельник): уровень В1-В2 в группе для взрослых;

15 – 16 апреля 2023 года (суббота – воскресенье): уровня В1 и С1 для взрослых;

24 – 25 июня 2023 года (суббота – воскресенье): уровень В1 и В2 для взрослых и В1 и В2 для детей и молодежи;

18 – 19 ноября 2023 года (суббота – воскресенье): уровни В1, С1 и С2 в группе для взрослых.

Примите во внимание! Кандидаты должны явиться в центры, которые будут организовывать эти экзамены в указанные даты.