Слідами серіалу Netflix: затишне італійське селище готується до напливу туристів

Понад третина туристів бодай раз у житті вирішували відвідати ту чи іншу локацію, надихнувшись фільмом або телешоу. Минулі приклади включають помітне збільшення кількості подорожей до певної країни після популярності таких серіалів, як "Гра престолів", "Вендетта", "Останні з нас" та "Білий лотос".

Тепер настала черга ще одного хіта Netflix. Мовиться про чорно-білий мінісеріал "Ріплі".

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Селище Атрані почало набувати популярності після виходу серіалу "Ріплі".

4 квітня 2024 року на одній з найбільших стрімінгових платформ відбувся дебют чорно-білого мінісеріалу психологічного трилера "Ріплі" з відомими акторами Ендрю Скоттом і Дакотою Фаннінґом у головних ролях. Він заснований на збірці романів відомої американської письменниці Патриції Хайсміт.

У новому серіалі привабливий дрібний шахрай Том Ріплі, найманий заможним бізнесменом Гербертом Грінліфом для подорожі зі Сполучених Штатів до Італії, щоб переконати спадкоємця Дікі відмовитися від безтурботного способу життя і повернутися додому, щоб перебрати на себе сімейний бізнес. Однак у міру розгортання сюжету у Тома виникає інший план.

Хоча в оригінальному романі 1955 року "Талановитий містер Ріплі" Діккі Грінліф проживав у вигаданому Монджібелло, автори нової серіальної екранізації вирішили перенести події в реальне селище Атрані, розташоване недалеко від Неаполя.

"Ріплі": дивіться трейлер

В одному з епізодів герой Ендрю Скотта їхав з Неаполя до села Атрані на старому автобусі, зустрівши по дорозі лише одну машину. Доїхавши до місця призначення, він розшукав Дікі Грінліфа на пляжі, де багатий американець і його подруга були єдиними, хто засмагав на незайманому піску.

Не всі в захваті від напливу туристів

Останнім часом відвідувачі, які подорожують Амальфітанським узбережжям, стикаються з помітними змінами – колись мальовнича дорога, що з'єднує Позітано і Салерно, тепер відома своїм інтенсивним трафіком.

Навіть зазвичай тихе село Атрані не застраховане від напливу туристів, пляж якого в літні місяці заповнений рядами парасольок і шезлонгів. У відповідь на зростаючу популярність, село розширило свої можливості розміщення, включно з чотиризірковим готелем, численними готелями типу "ліжко+сніданок" та приватними орендами.

Основні події серіалу "Ріплі" відбуваються в селищі "Атрані" / Кадр з серіалу

Деякі представники місцевого бізнесу задоволені підвищенням інтересу до Атрані після виходу серіалу.

Бездоганні фотографії, безумовно, принесли нашому маленькому селу додаткову популярність,

– зазначив власник пляжного ресторану Le Arcate Антоніо Буонокоре.

Однак є й ті, хто занепокоєні потенційним напливом туристів з усіма негативними наслідками, що з цього випливатимуть.

Селище Атрані почало набувати популярності після виходу серіалу "Ріплі" / Фото Netflix

Пізніше в серіалі Netflix проступки Ріплі приводять його до Неаполя, Риму, Палермо і Венеції. Всі ці пейзажі точно надихнуть на подорож. Ймовірно, після перегляду серіалу виникне бажання забронювати квитки й вирушити у подорож.