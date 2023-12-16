Рай для серферів: у Португалії з'явиться окреме село з басейном зі штучними хвилями

У Португалії побудують ціле село для серферів. В ньому буде басейн зі штучними хвилями, щоб практикувати катання.

У "‎серферському селі" також відкриють ресторани, спортивні магазини, кілька скейт-парків, тенісні корти, а також школу серфінгу.

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Португалія приваблює туристів до давнього міста

За будівництво візьмуться в муніципалітеті міста Обідуш. Роботи над райським місцем для серферів планують закінчити у 2026 році.

Обідуш відомий своїми середньовічними архітектурними пам'ятками, які вже давно приваблюють любителів історії. Але місцева влада хоче розвинути туристичний інтерес до регіону і сподівається привабити відвідувачів містечком для серферів.

Давнє містечко Обідуш / Фото Unsplash

Тут побудують новий туристичний магніт – Surf Park. На локації з'явиться перший в Португалії басейн зі штучними хвилями. Його збудують за всіма сучасними стандартами. Серферський басейн зі штучними хвилями буде енергоефективним та зберігатиме воду.

"‎Рай для серферів" займатиме площу до 5 гектарів. Вартість такого туристичного проєкту – 30 мільйонів євро. Завершити будівництво Surf Park планують у грудні 2026 року.

Серфінг є одним із найпопулярніших видів дозвілля в Португалії / Фото Unsplash

Португалія вважається ідеальним місцем для серфінгу

Берегові лінія Атлантичного океану є місцем з найкращими хвилями для серфінгу в Європі. Якщо ви мрієте підкорити хвилі, пляжі Португалії чекають на вас. На узбережжі є безліч шкіл, де новачків за кілька занять поставлять на дошку.

Нині серфінг у Португалії стaв тaкoю ж популярною рoзвaгoю, як екскурсії або огляд пам'яток. Кататися сюди їдуть з усього світу. Найкращі локації Португалії для серфінгу: пляж Espinho, пляж Cabedelo в Figuera da foz, Norte Nazare та селище Ericeira.

Хороший час для хвиль в Португалії – це період з листопада по лютий. В цей час холодна вода, але це не проблема для досвідчених серферів. А ось квітень – серпень підійде для новачків, адже в цей час хвилі не такі високі і температура набагато приємніша.