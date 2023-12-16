В "серферском селе" также откроют рестораны, спортивные магазины, несколько скейт-парков, теннисные корты, а также школу серфинга.

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Португалия привлекает туристов в древний город

За строительство возьмутся в муниципалитете города Обидуш. Работы над райским местом для серферов планируют окончить в 2026 году.

Обидуш известен своими средневековыми архитектурными достопримечательностями, которые уже давно привлекают любителей истории. Но местные власти хотят развить туристический интерес к региону и надеются привлечь посетителей городком для серферов.

Древний городок Обидуш / Фото Unsplash

Здесь будет построен новый туристический магнит – Surf Park. На локации появится первый в Португалии бассейн с искусственными волнами. Его построят по всем современным стандартам. Серферский бассейн с искусственными волнами будет энергоэффективным и будет сохранять воду.

"Рай для серферов" будет занимать площадь до 5 гектаров. Стоимость такого туристического проекта – 30 миллионов евро. Завершить строительство Surf Park планируют в декабре 2026 года.

Серфинг является одним из самых популярных видов досуга в Португалии / Фото Unsplash

Португалия считается идеальным местом для серфинга

Береговая линия Атлантического океана является местом с самыми лучшими волнами для серфинга в Европе. Если вы мечтаете покорить волны, пляжи Португалии ждут вас. На побережье есть множество школ, где новичков за несколько занятий поставят на доску.

Сейчас серфинг в Португалии стал таким же популярным развлечением, как экскурсии или обзор достопримечательностей. Кататься сюда приезжают со всего мира. Лучшие локации Португалии для серфинга: пляж Espinho, пляж Cabedelo в Figuera da foz, Norte Nazare и поселок Ericeira.

Хорошее время для волн в Португалии – это период с ноября по февраль. В это время холодная вода, но это не проблема для опытных серферов. А вот апрель – август подойдет для новичков, ведь в это время волны не так высоки и температура гораздо приятнее.