Согласно новой статистике, средний показатель зарплат жителей польской столицы вырос на 9,7% по сравнению с годом ранее. В первом квартале 2022 года он держался на отметке более 6 тысяч злотых.

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Если быть точными, то в первые месяцы текущего года поляки в Варшаве получали 6235 злотых, против 5 995 злотых в конце 2021 года.

Однако увеличение доходов, говорят специалисты, не так уж заметно. Дело в том, что цены на продукты в магазинах тоже пошли вверх. Только за март инфляция в Польше выросла с 8,5 до 11%, побив рекорд двух десятилетий. В апреле инфляция составила 12,3%.

Средний ценник на основные продукты в Польше

  • Большая буханка хлеба стоит 1,5 – 3 злотых;
  • 200 граммов сливочного масла – 4 злотых;
  • Литр молока жирностью 3,2% – 3 злотых;
  • 150 граммов йогурта – 1,25 злотых;
  • Килограмм сыра – 20 злотых;
  • Десяток яиц – 4,70 злотых;
  • Килограмм муки – 1,90 злотых;
  • 4 порции риса по 100 граммов – 3 злотых;
  • Пачка макарон – 2,50 злотых;
  • Литр растительного масла – 5 злотых;
  • Килограмм сахара – 2,50 злотых;
  • Килограмм соли – 1 злотый;
  • Плитка шоколада 100 грамм – 3 злотых;
  • Пачка чая на 20 пакетиков – 3 злотых;
  • 250-граммовая банка кофе – 8 злотых;
  • Литр натурального сока – 3 злотых;
  • 1,5-литровая бутылка негазированной воды – 1,50 злотых;
  • Курица (1 килограмм) – 10 злотых;
  • Свиная вырезка – 22 злотых;
  • Говяжья вырезка – 30 злотых;
  • Суповой набор – 17 злотых;
  • Колбаса – в среднем 19 злотых;
  • Килограмм ветчины – 30 злотых.

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