Согласно новой статистике, средний показатель зарплат жителей польской столицы вырос на 9,7% по сравнению с годом ранее. В первом квартале 2022 года он держался на отметке более 6 тысяч злотых.

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Если быть точными, то в первые месяцы текущего года поляки в Варшаве получали 6235 злотых , против 5 995 злотых в конце 2021 года.

К слову! По состоянию на 1 января 2022 года в Польше минимальная зарплата составляет 19,70 злотых в час, а это около 3 010 злотых в месяц.

Однако увеличение доходов, говорят специалисты, не так уж заметно. Дело в том, что цены на продукты в магазинах тоже пошли вверх. Только за март инфляция в Польше выросла с 8,5 до 11%, побив рекорд двух десятилетий. В апреле инфляция составила 12,3%.

Средний ценник на основные продукты в Польше

Большая буханка хлеба стоит 1,5 – 3 злотых;

200 граммов сливочного масла – 4 злотых;

Литр молока жирностью 3,2% – 3 злотых;

150 граммов йогурта – 1,25 злотых;

Килограмм сыра – 20 злотых;

Десяток яиц – 4,70 злотых;

Килограмм муки – 1,90 злотых;

4 порции риса по 100 граммов – 3 злотых;

Пачка макарон – 2,50 злотых;

Литр растительного масла – 5 злотых;

Килограмм сахара – 2,50 злотых;

Килограмм соли – 1 злотый;

Плитка шоколада 100 грамм – 3 злотых;

Пачка чая на 20 пакетиков – 3 злотых;

250-граммовая банка кофе – 8 злотых;

Литр натурального сока – 3 злотых;

1,5-литровая бутылка негазированной воды – 1,50 злотых;

Курица (1 килограмм) – 10 злотых;

Свиная вырезка – 22 злотых;

Говяжья вырезка – 30 злотых;

Суповой набор – 17 злотых;

Колбаса – в среднем 19 злотых;

Килограмм ветчины – 30 злотых.