У Чеському статистичному управлінні зауважили, що з урахуванням зростання споживчих цін реальна зарплата працівників зросла на 1,5%. При цьому дві третини працівників підприємств та компаній у Чехії не отримують середньої заробітної плати.

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Детальніше про зростання середньої заробітної плати у Чехії

У третьому кварталі збереглося високе зростання заробітної плати у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги – на 8%. Проте, найвище зростання зафіксоване у сфері нерухомості, а саме на 11,8%,

– повідомила Йітко Ерхартова, керівниця відділу статистики праці.

Натомість найменше номінальна заробітна плата зросла у сфері культури, розваг та відпочинку (всього на 199 крон або 0,6% – до 32 615 крон). Мінімальне зростання присутнє також у сфері державного управління та оборони – на 2,3%. Третє місце поділяють будівництво та інші види діяльності зі зростанням на 3,6%. Також невеликий приріст на 3,8% стосується виробництва та розподілу електроенергії, газу, тепла та кондиціювання повітря.

В усіх інших галузях середній показник збільшення зарплат є вищим.

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