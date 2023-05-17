Австрійське село проти туристів: популярну фотозону навмисне зіпсували парканом

Дерев'яний паркан тепер закриває захоплюючий вид на Альпи в одному із невеличких селищ Австрії. Так місцеві жителі вирішили боротися з натовпом туристів, які обожнюють фотографуватись на тлі гірського пейзажу.

У селі Гальштат намагаються позбутися надокучливих туристів, які полюбляють селфі на популярній локації. Вид на Альпи тут дуже нагадує сцени з мультфільму "‎Крижане серце". Жителі села придумали встановити дерев'яні бар'єри посеред улюбленої фотозони туристів, щоб перекрити цей чудовий краєвид.

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Мальовничий краєвид закрили дерев'яними перегородками: у чому причина

Кількість туристів, які приїздили до австрійського Гальштата постійно зростала після 2020 року. Мандрівники заполонили вузькі вулички, місцеві ресторанчики. Але найбільший ажіотаж серед туристів викликало найпопулярніше місце для фото. Люди збігалися і стояли в чергах, щоб сфотографуватися на фоні мальовничого альпійського села над блискучим озером.

Гальштат – туристичний магніт у австрійських Альпах/ Фото Unsplash

Мешканці Гальштата регулярно скаржилися владі на натовпи гамірних туристів біля озера. І їх почули. Тепер мальовничий альпійський краєвид частково закрили дерев'яними перегородками. Чи допомогло це розігнати туристів від озера, і чи довго ці "‎перешкоди" залишаться на місці – наразі невідомо.