Греція запровадить обмеження для однієї категорії туристів на своїх найпопулярніших островах

Слідом за іншими напрямками, що страждають від надмірного туризму, як, наприклад, Барселона та Амстердам, Греція теж планує запровадити обмеження. Наразі говорять лише про одну категорію туристів – тих, хто прибуватиме на острови круїзними лайнерами.

Санторіні та Міконос планують обмежити кількість круїзних кораблів

Так, острови Міконос та Санторіні планують обмежити кількість круїзних кораблів. Прем'єр-міністр країни сказав, що обмеження запровадять наступного року. Точні дати набрання чинності змінами поки що невідомі.

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У межах боротьби з овертуризмом уряд оголосив про плани запровадити обмеження на кількість причалів та якірних стоянок, доступних для суден.

Згідно з новими правилами, судна будуть зобов'язані брати участь у тендерах на отримання причалів, а кількість круїзних квитків буде обмежена квотою. Однак, точні цифри поки що не розголошуються. Ці заходи спрямовані на розв'язання проблеми надмірного туризму.

Торік близько 800 круїзних суден із 1,3 мільйоном пасажирів зробили зупинки, щоб відвідати Санторіні. Міконос прийняв близько 750 суден.



Санторіні та Міконос планують обмежити кількість круїзних кораблів / Фото Unsplash

Греція не єдина країна, яка розглядає такі ліміти. Обмеження для круїзних суден вже діють у Барселоні, Венеції та Амстердамі.

Греція потерпає від моторошної спеки

Країна переживає найспекотніше літо у своїй історії. Ситуація на території країни стає катастрофічною. Упродовж декількох днів температура повітря перевищує +38 градусів.

Загалом аномальну спеку вже фіксують по всій Європі. Туристам рекомендують врахувати це при плануванні своїх мандрівок. Найкритичніша ситуація наразі у Греції. Аби вберегти людей, у Греції вже закрили низку найпопулярніших локацій. Зокрема, мовиться про легендарний Акрополь в Афінах.