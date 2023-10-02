Ще одна країна закриває кордон для авто з російськими номерами
Джерело:ДПСУ
Нещодавно Єврокомісія опублікувала оновлені рекомендації щодо проміжного ввезення, зокрема, транспортних засобів з російською реєстрацією. Чимало країн вже заборонили в'їзд таким автівкам.
Болгарія закриває кордон для російських авто
Тепер до цього переліку приєдналася і Болгарія. Вранці 2 жовтня країна повідомила, що закриє кордон для автомобілів з російськими номерами.
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До кінця дня Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни,
– повідомив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов.
Директиву Європейської комісії про те, щоб більше не пропускати автомобілі з російською реєстрацією через кордон з ЄС, з деякими винятками, вже виконали наступні країни:
- Фінляндія,
- Норвегія,
- Естонія,
- Латвія,
- Литва,
- Польща.
Що рекомендувала Європейська комісія?
Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо РФ. Згідно з нею, з 8 вересня в'їзд до Євросоюзу на автівках, зареєстрованих у Росії, може розцінюватись як заборонений імпорт.
Під такий же принцип підпадають не лише російські автомобілі, але і низка особистих речей: телефони, косметика, коштовності, сумки, вироби зі шкіри та хутра тощо.
Раніше в Німеччині повідомлялося про кілька випадків арешту автівок на російських номерах, на яких громадяни РФ намагалися перетнути кордон. Німецькі митники посилалися саме на нові санкційні норми ЄС. В інших країнах Євросоюзу такого не фіксували.
Пояснення Єврокомісії мають рекомендаційний характер, тому наскільки митники країн Євросоюзу будуть на практиці керуватися цим документом – покаже час.