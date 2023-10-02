Болгария закрывает границу для российских авто

Теперь к этому списку присоединилась и Болгария. Утром 2 октября страна сообщила, что закроет границу автомобилей с российскими номерами.

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Болгария прекратит въезд российских автомобилей на территорию страны,

– сообщил директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов.

Директиву Европейской комиссии о том, чтобы больше не пропускать автомобили с российской регистрацией через границу с ЕС, с некоторыми исключениями, уже выполнили следующие страны:

Финляндия,

Норвегия,

Эстония,

Латвия,

Литва,

Польша.

Что рекомендовала Европейская комиссия?

Напомним, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ. Согласно ей, с 8 сентября въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, может расцениваться как запрещенный импорт.

Под такой же принцип подпадают не только российские автомобили, но и ряд личных вещей: телефоны, косметика, драгоценности, сумки, изделия из кожи и меха.

Ранее в Германии сообщалось о нескольких случаях ареста автомобилей на российских номерах, на которых граждане РФ пытались пересечь границу. Немецкие таможенники ссылались именно на новые санкционные нормы ЕС. В других странах Евросоюза этого не фиксировали.

Объяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер, поэтому насколько таможенники стран Евросоюза будут на практике руководствоваться этим документом – покажет время.