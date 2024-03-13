Процес запущено: у Литві вперше в історії вилучили автомобіль із російськими номерами

З 11 березня Литва заборонила перебування автомобілів з російськими номерами на своїй території. Не минуло й декількох днів, як першу автівку вже вилучили.

На території країн ЄС автомобілі з російськими номерами загалом не мають права перебувати. Їхнім власникам давали час, аби їх перереєструвати.

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"Перший – пішов"

Митна служба Литви повідомила, що перший автомобіль вилучили 12 березня. Громадянин Молдови прибув на пункт пропуску "Мядінінкай". Чоловік мав намір вирушити до Білорусі. Однак коли митники перевіряли документи водія, з'ясували, що власник автомобіля – росіянин.

На водія Audi Q7, який заявив, що нічого не знає про обмеження, склали протокол про адміністративне правопорушення. Автомобіль, вартістю 41 690 євро, вилучено,

– мовиться у повідомленні.

До слова, у сусідній Латвії відповідне рішення ухвалили ще у листопаді 2023 року. До 14 лютого людям давали шанс перереєструвати автомобілі. Однак країна зафіксувала виняток для автомобілів з російськими номерами. Мовиться про транзит. Для цього людям дають 24 години. Умова – зареєструватися у системі CSDD. Якщо порушити правила, автомобілі також вилучатимуть.

Країни Балтії підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Вони намагаються очиститися від усього російського.