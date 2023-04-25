Сад в аеропорту: який вигляд має оновлений термінал у столиці Катару

У столичному аеропорту Катару в Досі з'явився справжній тропічний сад з водоймою. Він розташований у новій частині термінала, яку добудували у 2022 році.

У столичному аеропорту Катару є справжній сад

Цей сад є родзинкою аеропорту Хамад, який прагне стати провідним транзитним вузлом на Близькому Сході для пересадки пасажирів із різних частин світу. Який вигляд має оновлений термінал – дивіться у матеріалі!

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Сад в аеропорту Хамад назвали Orchard, що перекладається як фруктовий сад. Тут посаджено 300 дерев та 25 000 рослин, які привезли до столичного аеропорту Катару з усього світу.

Який вигляд має оновлений термінал / Фото аеропорт Хамад​

Він розташований під скляним дахом – це дозволяє потрапляти природному освітленню від сонця всередину впродовж цілого дня. Сад займає площу 6 тисяч квадратних метрів – майже як повноцінне футбольне поле.

Тропічний сад Orchard в аеропорту Доха Хамад / Фото Qatar Airways

Тропічний сад Orchard в аеропорту Доха Хамад / Фото аеропорт Хамад

Який вигляд має тропічний сад в аеропорту / Фото аеропорт Хамад​

Зелені зони дозволяють пасажирам відпочити між рейсами та роблять аеропорт більш комфортним. Це збільшує кількість охочих літати через Доху.

Який вигляд має оновлений термінал у столиці Катару: дивіться відео

Тепер аеропорт може стати найкращим

У 2019 році справжній тропічний ліс зі штучним водоспадом з'явились у новому терміналі аеропорту Чангі у Сінгапурі. У 2023 році цей аеропорт отримав звання найкращого у світі в рейтингу Skytrax.

Тож, нова інфраструктура в Досі дозволить катарському аеропорту позмагатися за перше місце в рейтингу, оскільки наразі він посідає друге.