У Ryanair заявили про завершення ери дешевих авіаквитків по 10 євро

Ірландська авіакомпанія Ryanair відома у всьому світі своїми дешевими квитками. Втім, лоукостер більше не буде пропонувати польоти за найнижчими цінами.

Ryanair більше не буде продавати квитки по 10 євро

Все через стрімкий зріст вартості палива. Директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що епоха авіаквитків по 10 євро завершилася.

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За його словами, середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро минулого року до приблизно 50 євро протягом наступних п'яти років.

Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві рекламні тарифи – тарифи за один євро, тарифи за 0,99 євро, навіть тарифи за 9,99 євро – я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років,

– сказав О'Лірі.

Він підкреслив, що зростання цін на паливо, яке призводить до підвищення цін на авіаквитки, також збільшує рахунки за електроенергію, скорочуючи наявні доходи людей. Попри це глава лоукостера вважає, що люди будуть продовжувати часто літати, попри зростання вартості життя.

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