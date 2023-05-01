Ryanair запустив новий рейс із Варшави: за яким напрямком
Джерело:warszawa.naszemiasto.pl
Аеропорт імені Шопена у Варшаві отримав новий прямий маршрут. Ірландський лоукостер Ryanair повідомив про наявність рейсів на Пальма-де-Майорка зі столиці Польщі.
Ryanair запустив польоти з Варшави на Майорку
Квитки вже доступні на сайті перевізника з початку квітня. Подробиці пропозиції – читайте нижче.
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Рейси за маршрутом, що входить до розкладу "Літо'23", здійснюються чотири рази на тиждень: щопонеділка, п'ятниці, суботи та неділі.
Ryanair із задоволенням розширює цим новим маршрутом до Майорки вже широкий спектр напрямків на літо 23, доступний для мешканців Варшави та околиць – за найнижчими цінами в Європі,
– зазначила Аліція Войцік Голембіовська, регіональний менеджер Ryanair у Центральній та Східній Європі і Балтії.
Бронювати квитки вже можна на сайті. Ціни стартують від 45 євро в один бік.
Ryanair повернувся до Шопена лише цього року
З цього літнього сезону ірландський перевізник повертається в аеропорт імені Шопена вперше за чотири роки.
Там буде запущено 5 маршрутів, які в літньому сезоні 2023 року з'єднають столичний аеропорт із курортними напрямками:
- Аліканте та Майорка в Іспанії,
- Пафос на Кіпрі,
- Брюссель в Бельгії,
- Відень в Австрії.
Як швидко Ryanair готова відновити роботу в Україні після війни?
Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair заявила, що готова якнайшвидше відновити роботу в Україні. Проте варто дочекатися закінчення війни. Ryanair хоче відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною.
Компанія дуже зацікавлена розвинути бізнес в Україні. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Гендиректор заявив, що тепер буде прагнути отримати першість.