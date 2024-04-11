Ryanair відновлює польоти в одну з популярних країн світу

Ryanair нарешті ухвалив рішення відновити рейси до Ізраїлю. Це станеться вже з 3 червня. Лоукостер розставив всі крапки над "і" й врегулював суперечності з аеропортом Бен-Гуріон.

Польоти до Ізраїлю Ryanair скасував ще у лютому 2024 року. Причиною стали високі збори в аеропорту імені Бен-Гуріона.

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Через війну ХАМАС з Ізраїлем в аеропорту закрили термінал 1, який мав суттєво менші збори. Натомість працював лише термінал 3, який лоукостер не міг собі дозволити. Тоді у Ryanair заявили, що залюбки повернуться до Ізраїлю, коли знову запрацює термінал.

Ryanair повертається в Ізраїль

Станом на квітень 2024 року стало відомо, що Ryanair повертається до Ізраїлю. Лоукостер виконуватиме на територію країни 40 рейсів на тиждень. Мовиться про напрямки з:

Греції;

Італії;

Угорщини;

Кіпру.

Наголошують, що в аеропорту імені Бен-Гуріона вирішили піти назустріч Ryanair. Наголошують, що термінал 1 запрацює вже невдовзі. Тим часом повернення Ryanair заплановане на 3 червня.

Окрім того, раніше стало відомо, що Wizz Air також вирішив не скасовувати рейси до Ізраїлю. Натомість додаткові витратити вирішили перекласти на гаманці пасажирів. Наголошують, що це дозволить Ізраїлю нормально провести літній туристичний сезон та закрити усі потреби місцевих жителів.