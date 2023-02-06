Весною та влітку Ryanair запустить 15 нових рейсів по Європі: квитки уже в продажу

Один із пікових періодів для авіаперевізників – весна та літо. Тож популярний лоукостер Ryanair готується до відкриття нових рейсів у ці місяці.

Так, раніше в Ryanair повідомляли про 5 нових рейсів з Варшави, а на цей раз стало відомо, що ірландська бюджетна авіакомпанія запланувала запуск ще 15 напрямків. Старт рейсів припадає на весняно-літній період.

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15 нових рейсів Ryanair

Дюссельдорф Веце (Німеччина) – Кастельон (Іспанія). З 26 березня два рази на тиждень.

(Німеччина) – (Іспанія). З 26 березня два рази на тиждень. Дюссельдорф Веце (Німеччина) – Копенгаген (Данія). З 26 березня три рази на тиждень.

(Німеччина) – (Данія). З 26 березня три рази на тиждень. Дюссельдорф Веце (Німеччина) – Севілья (Іспанія). З 2 липня два рази на тиждень.

(Німеччина) – (Іспанія). З 2 липня два рази на тиждень. Дюссельдорф Веце (Німеччина) – Родос (Греція). З 28 березня два рази на тиждень.

(Німеччина) – (Греція). З 28 березня два рази на тиждень. Катанія (Італія) – Анкона (Італія). З 27 березня три рази на тиждень.

(Італія) – (Італія). З 27 березня три рази на тиждень. Катанія (Італія) – Бухарест (Румунія). З 28 березня три рази на тиждень.

(Італія) – (Румунія). З 28 березня три рази на тиждень. Катанія (Італія) – Пескара (Італія). З 28 березня три рази на тиждень.

(Італія) – (Італія). З 28 березня три рази на тиждень. Краків (Польща) – Ріміні (Італія). З 4 червня 2 рази на тиждень.

(Польща) – (Італія). З 4 червня 2 рази на тиждень. Краків (Польща) – Родос (Греція). З 27 березня два рази на тиждень.

(Польща) – (Греція). З 27 березня два рази на тиждень. Единбург (Шотландія) – Родос (Греція). З 1 квітня один раз на тиждень.

(Шотландія) – (Греція). З 1 квітня один раз на тиждень. Дублін (Ірландія) – Закінф (Греція). З 1 квітня один раз на тиждень.

(Ірландія) – (Греція). З 1 квітня один раз на тиждень. Загреб (Хорватія) – Кос (Греція). З 2 червня два рази на тиждень.

(Хорватія) – (Греція). З 2 червня два рази на тиждень. Софія (Болгарія) – Родос (Греція). З 3 червня два рази на тиждень.

(Болгарія) – (Греція). З 3 червня два рази на тиждень. Задар (Хорватія) – Болонья (Італія). З 3 червня два рази на тиждень.

(Хорватія) – (Італія). З 3 червня два рази на тиждень. Севілья (Іспанія) – Прага (Чехія). З 1 липня 2 рази на тиждень.

Відтак найбільше літаків за новими маршрутами відправлятимуться з німецького аеропорту Дюссельдорф Веце та грецького Родоса (по 4 рейси), а також з італійської Катанії (3 рейси). Запуск анонсованих рейсів запланований на березень – липень 2023 року.

Квитки уже доступні на сайті авіакомпанії.