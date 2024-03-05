Зокрема, з Варшави: Ryanair скасовує низку рейсів

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив, що скасовує низку рейсів. Причиною став дефіцит літаків.

Наголошують, що упродовж року лоукостер Ryanair планував перевезти 205 мільйонів пасажирів. Однак тепер розраховують на лише 198 – 200 мільйонів людей.

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У Ryanair наголосили, що наразі мета – власне скоротити рейси, а не скасувати маршрути. Зміни стосуватимуться аеропортів, збори яких не задовольняють лоукостер. Зокрема, мовиться про:

Варшава-Модлін;

Дублін;

Мілан-Мальпенса;

4 аеропорти Португалії.

Окрім того, наголошують, що Ryanair буде змушений підвищити ціни на квитки. Водночас людей попереджують: завчасно панікувати не варто, ціни зростуть лише на 5 – 10%.

Від схожої проблеми постраждав і Wizz Air

Причиною такого рішення став дефіцит літаків. Ryanair розраховував, що американський виробник поставить 57 авіалайнерів Boeing 737-8200 MAX. Водночас, відповідно до нового графіка, лоукостер зможе отримати лише 40 літаків.

Угорський лоукостер Wizz Air також заявив про проблеми. Авіакомпанія скасовує десятки рейсів. Причина – проблеми в обслуговуванні двигунів Pratt & Whitney, які встановлені у літаках Airbus.

Наголошують, що лише упродовж першого кварталу 2024 року Wizz Air мусить "заземлити" 1/5 поточного флоту. Мовиться про відразу 45 літаків.