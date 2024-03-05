Отмечают, что в течение года лоукостер Ryanair планировал перевезти 205 миллионов пассажиров. Однако теперь рассчитывают на лишь 198 – 200 миллионов человек.
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В Ryanair отметили, что сейчас цель – собственно сократить рейсы, а не отменить маршруты. Изменения будут касаться аэропортов, сборы которых не удовлетворяют лоукостер. В частности, говорится о:
- Варшава-Модлин;
- Дублин;
- Милан-Мальпенса;
- 4 аэропортах Португалии.
Кроме того, отмечают, что Ryanair будет вынужден повысить цены на билеты. В то же время людей предупреждают: заблаговременно паниковать не стоит, цены вырастут лишь на 5 – 10%.
От похожей проблемы пострадал и Wizz Air
Венгерский лоукостер Wizz Air также заявил о проблемах. Авиакомпания отменяет десятки рейсов. Причина – проблемы в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, которые установлены в самолетах Airbus.
Отмечают, что только в течение первого квартала 2024 года Wizz Air должен "заземлить" 1/5 текущего флота. Речь идет сразу о 45 самолетах.