Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі: куди можна полетіти від 8 євро

3 жовтня 2022 , 13:41
Читать новость на русском

Джерело:

Ryanair

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair пропонує дешеві рейси із Польщі. Полетіти можна до різних міст Європи.

Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі

Акція триватиме до 9 жовтня. Здійснити подорож за дешевими квитками можна з 1 жовтня до 30 листопада.

Читайте також Безкоштовні квитки Wizz Air до ЄС: як отримати українцям

Акція на дешеві квитки Ryanair дозволяє заощадити на перельотах до міст Греції, Італії, Іспанії, Франції та інших європейських країн.

Бюджетну мандрівку восени можна запланувати з польських аеропортів Варшави, Катовіце, Познані, Кракова, Вроцлава та Гданська.

Які ціни на квитки:

  • Найнижчі ціни – від 39 злотих (8 євро) в один бік. За такою ціною можна полетіти з Катовіце в Дортмунд (Німеччина). А з Катовіце в Осло –  за 43 злотих (8,5 євро).


Приклади цін на квитки з Катовіце до Осло / Фото Ryanair

  • Із Катовіце в Бергамо за 49 злотих в один бік – 9,75 євро, у Венецію – від 53 злотих (10,5 євро).
  • Із Варшави в Лондон доступні квитки від 59 злотих (12 євро).

До слова, такі тарифи включають провезення тільки ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Автор: Марта Касіянчук