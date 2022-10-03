Ryanair розпродає дешеві квитки із Польщі: куди можна полетіти від 8 євро

Акція триватиме до 9 жовтня. Здійснити подорож за дешевими квитками можна з 1 жовтня до 30 листопада.

Читайте також Безкоштовні квитки Wizz Air до ЄС: як отримати українцям

Акція на дешеві квитки Ryanair дозволяє заощадити на перельотах до міст Греції, Італії, Іспанії, Франції та інших європейських країн.

Бюджетну мандрівку восени можна запланувати з польських аеропортів Варшави, Катовіце, Познані, Кракова, Вроцлава та Гданська. Які ціни на квитки:

Найнижчі ціни – від 39 злотих (8 євро) в один бік. За такою ціною можна полетіти з Катовіце в Дортмунд (Німеччина). А з Катовіце в Осло – за 43 злотих (8,5 євро).



Приклади цін на квитки з Катовіце до Осло / Фото Ryanair

Із Катовіце в Бергамо за 49 злотих в один бік – 9,75 євро, у Венецію – від 53 злотих (10,5 євро).

Із Варшави в Лондон доступні квитки від 59 злотих (12 євро).

До слова, такі тарифи включають провезення тільки ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.