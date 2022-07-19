Ryanair убрал Украину из системы бронирования

В частности, такое заявление делал ирландский лоукостер Ryanair. Однако уже сейчас полностью убрал упоминание городов Украины из своей системы бронирования.

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В настоящее время авиакомпания никак официально не прокомментировала этот факт. В то же время на сайте лоукостера до сих пор остается возможность выбрать украинский язык интерфейса – это пригодится украинцам, которые сейчас находятся в Европе.

Ryanair уже убирал украинские города из системы бронирования

Крупнейший лоукостер Европы уже убирал пункты назначений системы бронирования еще до начала войны в Украине. Он принимал такое решение тогда, когда не собирался летать по этим направлениям в ближайшие месяцы.

К слову, клиенты авиаперевозчика в таких ситуациях могут обращаться с требованием вернуть деньги за невыполненные украинские рейсы.

Накануне масштабного российского вторжения в Украину Ryanair полностью убрал с сайта упоминания Харькова и Херсона, но продолжил продавать билеты из Киева, Львова и Одессы.

– говорится в сообщении.

При этом говорится, что полное исчезновение Украины из системы бронирования лоукостера не является признаком того, что авиакомпания вообще отказалась от дальнейшей работы на украинском рынке.

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