Бюджетно, але не зовсім: Ryanair підвищить ціни на авіаквитки

Лоукостер Ryanair підвищує ціни на авіаквитки вже влітку 2024 року. Причиною такого рішення стали загальні проблеми у галузі.

Причини зростання цін на авіаквитки пояснив Майкл О'Лірі – глава Ryanair. Він розповів, що наразі в авіасфері – суттєві проблеми. Зокрема, європейські авіакомпанії мають у доступі обмежену кількість літаків.

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Що спровокувало кризу

За словами Майкла О'Лірі, дефіцит літаків спричинило те, що американська компанія Boeing затримує поставку нового парку літаків. Його раніше замовив Ryanair.

Це призвело до того, що влітку 2024 року у розпал морського сезону попит перевищуватиме пропозицію. Не всі охочі зможуть полетіти за маршрутом мрії. Очікують, що лоукостер зможе перевезти на 5 мільйонів пасажирів менше, аніж минулого року. Загалом це все спричинить зростання цін.

Це, ймовірно, означає, що наше зростання в цьому році буде обмежене в Європі, й я думаю, що це призведе до підвищення цін на авіаперевезення по всій Європі влітку 2024 року,

– наголосив О'Лірі.

Наголошують, що зростання цін буде незначним – орієнтовно на 5 – 10%.

До слова, раніше стало відомо, що Ryanair відкриє нову базу у Реджо-Калабрія (Італія). Також вже навесні звідти стартують рейси.