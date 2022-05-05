Румунія спростила правила транзиту для українських біженців

Тож країна прийняла рішення спростити правила транзиту для біженців з України. Так, відтепер вони можуть повернутись додому транзитом через Румунію з будь-яким документом, що посвідчує особу. Про це повідомили у посольстві України в Болгарії.

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З гуманітарних міркувань прикордонна поліція Румунії дозволяє перетин румунського кордону для транзиту до України громадянам України, які покинули територію України починаючи з 24 лютого 2022 року, без наявності дійсного документу для виїзду за кордон та без візи,

– заявили у відомстві.

Для пропуску потрібно надати один із наступних документів:

внутрішній паспорт старого зразка;

внутрішній паспорт з електронним носієм (ID-картка);

не біометричний паспорт для виїзду за кордон (зокрема відмітку про продовження терміну дії);

свідоцтво про народження;

вписані дані про дітей в паспорт одного з батьків.

Водночас, як заявили у посольстві України в Болгарії, українцям без зазначених вище документів, дозволять в'їзд до Румунії на основі проїзного документа дитини, свідоцтва на повернення, зокрема, старого зразка – без візи або іншої авторизації.

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