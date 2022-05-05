Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев

Так что страна приняла решение упростить правила транзита для беженцев из Украины. Так, теперь они могут вернуться домой транзитом через Румынию с любым документом, удостоверяющим личность. Об этом сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

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По гуманитарным соображениям пограничная полиция Румынии разрешает пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, покинувшим территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, без наличия действительного документа для выезда за границу и без визы,

– заявили в ведомстве.

Для пропуска необходимо предоставить один из следующих документов:

внутренний паспорт старого образца;

внутренний паспорт с электронным носителем (ID-карта);

не биометрический паспорт для выезда за границу (в том числе отметку о продлении срока действия);

свидетельство о рождении;

вписаны данные о детях в паспорт одного из родителей.

В то же время, как заявили в посольстве Украины в Болгарии, украинцам без указанных выше документов, разрешат въезд в Румынию на основе проездного документа ребенка, свидетельства на возвращение, в частности старого образца – без визы или иной авторизации.

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