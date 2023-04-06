Через снігопад Румунія припинила пропуск транспорту з України

На пунктах пропуску "Дяківці – Раковець", "Порубне-Сірет" та "Красноїльськ – Вікову де Сус" у напрямках до міст Сірет та Сучава, повна зупинка пропуску будь-якого транспорту через сильний снігопад.

За даними прикордонників, на дорогах Румунії в цей час складна ситуація, однак пункти пропуску зі сторони Буковини працюють у звичному режимі.

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Зупинка пропуску

Дорожня поліція Румунії на невизначений термін заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківці – Раковець", "Порубне – Сірет" та "Красноїльськ – Вікову де Сус" у напрямках до міст Сірет та Сучава через снігові замети та незадовільний стан доріг на цих ділянках.

Прикордонні наряди відповідно інформують усіх подорожуючих, які прямують на виїзд з України.

Пункти пропуску на Буковині працюють

Однак, за словами речника Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісника, пункти пропуску на Буковині працюють у звичному режимі. Пропуск громадян та транспортних засобів здійснюється відповідно до встановленого порядку. Стан під'їзних шляхів до КПП задовільний, хоча на деяких ділянках можна зустріти налипання мокрого снігу, але на місці працює снігоприбиральна техніка.