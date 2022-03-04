Румунія почала приймати українських біженців у 6 містах: де можна знайти прихисток

Румунія – одна з тих країн, куди прямують наші біженці. Влада держави запевняє, що там вжили усіх заходів, аби допомогти українцям, які рятуються від війни.

Зокрема, у Румунії відкрили шість центрі, де можуть безпечно розміститися біженці. Вони розташовані у Тіміші, Марамуреші, Сучаві, Джурджі, Тульчі та Бухаресті.

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Також можуть залучати й інші об'єкти для прихистку українців, серед яких школи та готелі. Це на випадок, якщо темп вимушеного переселення на тлі війни зростатиме, а кількість переселенців збільшуватиметься.

Громадяни України, які шукають притулку в Румунії, можуть бути розміщені в шести Регіональних центрах процедур та розміщення біженців: у містах Тіміш, Марамуреш, Сучава, Джурджу та Бухарест, – йдеться у заяві міністерства.

Згідно з даними ООН, ужепісля вторгнення Росії. Частина з них зупинилася у Румунії.

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