Румунія та Болгарія приєдналися до Шенгенської зони, але є нюанс

Болгарії та Румунії вдалося отримати дозвіл на частковий вступ до Шенгену. Країни зможуть користуватися перевагами цієї зони з березня. Але не повністю.

Румунія і Болгарія домовилися з Австрією про приєднання до Шенгенської зони, але поки що кордони відкриють лише по повітрю і морю з березня 2024 року.

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"‎Шенген" з обмеженнями для Румунії та Болгарії

Переговори щодо відкриття сухопутних кордонів для цих двох країн будуть продовжені вже у наступному році.

З березня румуни зможуть користуватися перевагами Шенгенської зони на повітряних і морських шляхах. Я переконаний, що у 2024 році ми завершимо переговори і щодо сухопутних кордонів,

— заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Ще рік тому Австрія виступала проти розширення безвізової зони на Болгарію та Румунію. На тогорічній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС підіймали це питання. Тоді Австрія заявила, що рівень нелегальної міграції ще занадто високий в обох країн. І вони мали зробити більше для її контролю перед вступом до Шенгенської зони.

Румунія та Болгарія посилили заходи безпеки на кордонах та домовились про підтримку інших держав Євросоюзу. Тому Австрія частково поступилася і запропонувала поетапне приєднання до Шенгену.

Раніше румунський президент Клаус Йоганніс заявляв, що, на його думку, Шенгенська зона більше не працює, адже чимало країн Європи закривають свої кордони і посилюють контроль через міграцію.

ЄС знову відклав запуск системи ETIAS

— це територія, у межах якої можна вільно перетинати кордон у будь-якій точці держав-членів без прикордонного контролю. Зараз до Шенгенської зони входять 23 країни Євросоюзу, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Євросоюз знову переносить дату запуску системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Спершу її мали запустити в середині 2024 року, а тепер перенесли на середину 2025-го. Затримки виникли з технічних причин, не все встигають підготувати.

Дозвіл ETIAS – це вимога для в'їзду громадян безвізових країн. Він прив'язаний до закордонного паспорта мандрівника, коштуватиме орієнтовно 7 євро і буде діяти три роки. Маючи дозвіл ETIAS, туристи можуть багаторазово в'їжджати до європейських країн для короткострокового перебування.