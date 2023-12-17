Декабрьская жара до 30 градусов: в Испании перед Рождеством зафиксировали температурный рекорд

Температура в Испании достигла 30°C на этой неделе. В декабре на многих популярных горнолыжных курортах страны до сих пор нет снега.

В этом году зима в Европе началась с мощных снегопадов. Но подобная ситуация наблюдается не на всем континенте. Погода очень капризна, поэтому в некоторых регионах Испании, наоборот, аномальная жара. В каких городах жара в декабре – узнаете дальше.

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Испанская жара на Рождество

Недавно в стране, которая этим летом страдала от нескольких волн адской жары, была зафиксирована максимальная температура за все время метеорологических наблюдений – 30°C в декабре. Три дня до вторника 12 декабря в двух городах Испании было тепло, как летом – 29,9°C в Малаге и 27°C в Валенсии.

Метеорологи предупреждают, что эта тенденция сохранится в будущем. Это один из результатов глобального потепления.

Лыжи подождут

В то же время, необычно жаркая погода буквально сорвала лыжный сезон в Испании: в некоторых горных районах температура до сих пор остается неблагоприятной для снегопада. Горы, обычно в это время покрытые метром снежного покрова, до сих пор остаются зелеными. На популярном горнолыжном курорте Навасеррада возле Мадрида посетителей предупредили, что снега пока не будет.

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Метеорологи делают пессимистические прогнозы. Рубен дель Кампо из метеорологического агентства Aemet предупредил, что высокая температура в сочетании с прогнозом о нечастых дождях до февраля предсказывает "не очень хороший" сезон для зимних видов спорта. Горнолыжные курорты зависят от обильного снега, которого, вероятно, не будет.

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара скоро закончится, температура спадет уже на следующей неделе. Но начало лыжного сезона уже потеряно.

Летняя жара не портит рождественское настроение

В жаркой испанской Малаге температура почти 30°C не разрушила праздничную атмосферу. Здесь доказывают, что Рождество может быть сказочным и без снега и мороза.

Город просто сказочно украсили к праздникам. Отсутствие снежинок здесь компенсируется рождественской иллюминацией и уютными ярмарками. Праздничные огни особенно великолепны на пешеходной улице Лариоса. В этом году ее украсили яркими ангелами. Какая атмосфера царит зимой в Малаге – смотрите здесь.

А если не представляете рождественско-новогодний сезон без снега, то эксперты определили самые снежные страны Европы. Куда ехать встречать праздники любителям белой зимы – узнаете в этом материале.