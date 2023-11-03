Такой "Бесплатный ноябрь" в стране проводят уже в двенадцатый раз. Цель акции – повысить посещаемость дворцов в самый трудный для музеев месяц. Ведь именно в ноябре, когда падает летний туристический ажиотаж, они пустуют.
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В какие дворцы приглашают в Польше
В целом по всей территории Польши бесплатно посетить можно следующие музеи:
- Вавельский королевский замок;
- Люблинский замок;
- Лазенки Круловские в Варшаве;
- Дворец короля Яна III в Варшаве;
- Королевский замок в Познани;
- Замок в Мальборке;
- Замок в Штуме;
- Замок в Квидзине;
- Королевский замок в Сандомеже;
- Королевский замок в Величке;
- Королевский замок в Варшаве.
Детальнее остановимся на трех главных замках столицы Польши – Варшавы. Они в течение ноября ждут посетителей, которые готовы открыть для себя королевскую роскошь и уникальную архитектуру. А главное – за это не нужно платить. В Варшаве весь месяц бесплатный вход будет в Королевский замок, Музей Короля Яна III и музеи в Лазенках Крулевских.
Во время акции все желающие могут бесплатно посещать постоянные и временные выставки, а также принимать участие в специальных мероприятиях: лекциях, встречах, мастер-классах и конференциях.
Королевский замок в Варшаве
В ноябре можно бесплатно посетить постоянные выставки в Королевском замке в Варшаве.
Со вторника по воскресенье с 14:00 до 17:00 – бесплатный вход на Королевский путь, включая Большие и Королевские апартаменты и Залы Сейма.
Также открыта для посетителей выставка "Открытки с видом на замок", которая демонстрирует более 300 открыток с изображением Замка – с конца XIX века до наших дней. Также в рамках этой экспозиции выставляют картину Тициана "Портрет молодого человека".
Со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00 можно бесплатно посетить апартаменты князя Юзефа Понятовского с картинами живописцев "большой тройки": Франсуа Жерара, Ораса Верне и Теодора Жерико.
Больше об экспозиции – на сайте музея.
Вид на Королевский замок в Варшаве / Фото из Википедии
Дворец короля Яна III в Вилянуве
В ноябре Музей дворца короля Яна III в Вилянуве позволит бесплатно посетить:
- Королевские апартаменты;
- Апартаменты Marszałkowej Lubomirskiej;
- Китайский и Охотничий зал;
- Галерею Magazynowa;
- Постоянную экспозицию "Коллекция Потоцкого".
Дворец открыт каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 16:00. Виляновские сады и парк работают с 9:00 до 15:00.
Количество входных билетов во дворец ограничено, их можно получить в кассе на входе или онлайн. А вот вход в сады и парк – неограниченный.
Более подробную информацию можно найти на сайте музея.
Дворец в Вилянуве / Фото wilanow-palac.pl
Королевский музей Лазенки в Варшаве
Со 2 по 30 ноября Музей Королевских Лазенок в Варшаве приглашает посетителей бесплатно посетить свои роскошные интерьеры, выставки и живописную территорию.
Бесплатными будут все постоянные выставки – Дворец на острове, Старая оранжерея, Дворец Мыслевицких, Конюшни Кубицких, Казармы кантонистов. А также все временные экспозиции.
Музеи в Лазенках Крулевских работают со вторника по среду с 10:00 до 16:00, с четверга по субботу с 10:00 до 18:00, а в воскресенье – с 10:00 до 16:00.
Подробности об актуальных выставках смотрите на сайте музея.
Музейно-парковый комплекс Лазенки / Фото Unsplash
Практически во всех указанных музеях доступны аудиогиды. Также можно заказать экскурсию, но за это придется заплатить дополнительно. Акция "Бесплатный ноябрь" в польских королевских резиденциях очень популярна. И не зря ее проводят уже двенадцать лет.