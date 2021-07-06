Жители Варшавы рассказали, где можно купить вкусные сезонные ягоды

6 июля 2021 , 08:02
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Источник:

The Warsaw

Прелестями лета является клубника и черешня. Свежие ягоды богаты антиоксидантами и витаминами. Но людей интересует не только польза, но и вкус. Поэтому жители польской столицы рассказали, в каких местах продают ягоды, вкус которых не разочарует.

Своими любимыми местами для приобретения клубники и черешни жители Варшавы поделились в инстаграме. Их расспрашивало информационное издание The Warsaw.

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Клубника

Чаще всего местные вспоминали рынок Hala Mirowska. Особенно хвалят девятнадцатый павильон. 

Еще одно место, упоминаемое немало раз – PKP Rembertów.

Многие писали о клубнике в метро Wilanowska (около автопарка). Цена там довольно лояльная – 8 злотых (около 58 гривен) за килограмм.

Некоторые вспоминали и другие торговые точки в метро:

  • Ursynow;
  • Plocka;
  • Trocka.

Места, указанные ниже, были упомянуты лишь один раз. Но это не значит, что клубника там невкусная.

  • Рынок на aleja Lotnikow.
  • Рынок на Grochowska 207, около Galeria Rondo Wiatrazcna (если идти прямо по дороге, то в последнем павильоне справа продают вкусную клубнику).
  • Овощной магазин на Белградская, 22.
  • Рынок на Tarchomin.
  • На пересечении улиц Dickensa и Grójecka.
  • Лотки у Galeria Mokotow.
  • Банаховый зал.
  • Рынок Bródno.
  • По дороге на Цеханув.

Жители Варшавы рассказали, где продают вкусную клубнику / Фото Unsplash

Черешня

Мест с вкусной черешней не так много. Таких жители Варшавы могли назвать лишь несколько.

  • В центре у H&M рядом с входом в подземный переход.
  • На рынке у метро Marymont, недалеко от рыбного киоска.
  • На рынке Hala Mirowska.
  • На Grochowska 207 (у Galeria Rondo Wiatrazcna), на базарчике (если идти прямо по дороге, то в последнем павильоне справа).
  • В маркетах Biedronka.
Напоминаем, что в Польше в этом году жаловались на плохой урожай клубники . На это повлияли неблагоприятные погодные условия и отсутствие сезонных работников.

Жители Варшавы рассказали, где продают вкусную черешню / Фото Unsplash

Автор: Орися Біленька