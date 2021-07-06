Жители Варшавы рассказали, где можно купить вкусные сезонные ягоды
Источник:The Warsaw
Прелестями лета является клубника и черешня. Свежие ягоды богаты антиоксидантами и витаминами. Но людей интересует не только польза, но и вкус. Поэтому жители польской столицы рассказали, в каких местах продают ягоды, вкус которых не разочарует.
Своими любимыми местами для приобретения клубники и черешни жители Варшавы поделились в инстаграме. Их расспрашивало информационное издание The Warsaw.
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Клубника
Чаще всего местные вспоминали рынок Hala Mirowska. Особенно хвалят девятнадцатый павильон.
Еще одно место, упоминаемое немало раз – PKP Rembertów.
Многие писали о клубнике в метро Wilanowska (около автопарка). Цена там довольно лояльная – 8 злотых (около 58 гривен) за килограмм.
Некоторые вспоминали и другие торговые точки в метро:
- Ursynow;
- Plocka;
- Trocka.
Места, указанные ниже, были упомянуты лишь один раз. Но это не значит, что клубника там невкусная.
- Рынок на aleja Lotnikow.
- Рынок на Grochowska 207, около Galeria Rondo Wiatrazcna (если идти прямо по дороге, то в последнем павильоне справа продают вкусную клубнику).
- Овощной магазин на Белградская, 22.
- Рынок на Tarchomin.
- На пересечении улиц Dickensa и Grójecka.
- Лотки у Galeria Mokotow.
- Банаховый зал.
- Рынок Bródno.
- По дороге на Цеханув.
Жители Варшавы рассказали, где продают вкусную клубнику / Фото Unsplash
Черешня
Мест с вкусной черешней не так много. Таких жители Варшавы могли назвать лишь несколько.
- В центре у H&M рядом с входом в подземный переход.
- На рынке у метро Marymont, недалеко от рыбного киоска.
- На рынке Hala Mirowska.
- На Grochowska 207 (у Galeria Rondo Wiatrazcna), на базарчике (если идти прямо по дороге, то в последнем павильоне справа).
- В маркетах Biedronka.
Жители Варшавы рассказали, где продают вкусную черешню / Фото Unsplash