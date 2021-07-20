Жители каких европейских стран тратят больше на еду, алкоголь и табак: интересная статистика

20 июля 2021 , 14:22
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Расходы на продукты питания являются жизненно необходимыми. Поэтому эмигрантам важно знать, в каких странах придется выделять большую часть доходов на удовлетворение своих базовых потребностей, а где можно питаться недорого. Также известно, что в Европе цены на алкоголь и табачные изделия значительно выше, чем в Украине.

Цены на продукты питания в странах ЕС периодически исследует Eurostat. По последним данным, самые высокие цены на еду зарегистрированы в центральной Европе и Скандинавии.

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Расходы на продукты в Европе

Наименьшие цены на еду – в Румынии. Они составляют 66% от среднего уровня в ЕС.

Немного тратят на продукты также в:

  • Польше – 68%;
  • Венгрии – 80%;
  • Болгарии – 81%;
  • Литве – 84%.

В то время самые дорогие продукты и безалкогольные напитки зафиксированы в Дании – 129% от среднего уровня в ЕС. Также большие затраты на продукты питания в: 

  • Люксембурге – 126%;
  • Австрии – 125%;
  • Швеции – 121%;
  • Финляндии – 119%.

Расходы на табак и алкоголь

Дорогим признали алкоголь и табак в Ирландии. Там цены составляют 187% от среднеевропейских.

Также в тройку лидеров входят Финляндия (15,8%) и Швеция (136%).

Зато дешевые алкоголь и табачные изделия в:

  • Болгарии – 61%;
  • Венгрии – 69%;
  • Польше – 70%;
  • Румынии – 75%.
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Автор: Орися Біленька