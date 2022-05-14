Так, специалисты с сайта Otodom сообщили, что в начале апреля средняя цена за арендуемое жилье составляла 6,2 тысячи злотых. Это рекордный показатель.

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Уже сейчас средняя стоимость снизилась до 5,5 тысячи злотых, однако и эта цифра на тамошнем рынке недвижимости считается завышенной. Для сравнения, до 24 февраля среднее значение удерживалось на уровне 4,5 тысячи злотых.

При этом несколько изменилось предложение арендаторов. Заметно уменьшилось количество объявлений об аренде крупных квартир (площадью более 80 "квадратов"), а владельцы больше стали предлагать снять меньшее жилье – площадью 20 – 80 квадратных метров.