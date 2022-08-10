Как спасаться от жары в Нидерландах: актуальная карта фонтанчиков с питьевой водой и не только

С середины июля в Европе царит жара, а аномально высокие температуры бьют рекорды. Нидерланды не стали исключением.

Так, Нидерланды накрывает очередная волна жары, которая, как ожидается, продлится до начала следующей недели. На фоне засухи ряд стран уже столкнулись с реальным дефицитом пресной воды. В частности, в большинстве регионов Нидерландов введен особый режим. Где пересидеть жаркие дни и как легче перенести аномальную погоду в этой стране – читайте дальше.

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Как спасаться от жары в Нидерландах

Не забывайте пить много воды – вот карта питьевых фонтанчиков по всей стране.

Охлаждайтесь в водоемах – карта официальных мест для купания доступна по ссылке.

Тем, кто плохо переносит жару, следует прятаться в менее нагреваемых местах (парки, просторы рядом с водой). В Амстердаме такие локации отмечены на этой карте.

Тем, кто жары не боится, можно посетить ближайший пляж – ловите карту.

Ешьте мороженое. Делимся картой, где подают вкусное мороженое по всем Нидерландам.

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