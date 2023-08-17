В более чем 200 гминах Польши призвали экономить воду: что произошло

Жителей более 200 польских гмин просят беречь воду. Польшу накрыла засуха, поэтому грунтовые воды не успевают восстанавливаться.

Жара в Польше продержится как минимум до конца недели, а по некоторым прогнозам – до 26 августа. Засуха в нескольких регионах заставила людей экономить воду.

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Не хватает воды

Жителям самых жарких гмин в Польше объяснили, что имеющиеся водные ресурсы иссякают быстрее, чем успевают пополняться. Власти просят граждан собирать дождевую воду для хозяйственных нужд, а ту, что из водопровода – беречь.

Ситуация сложная, поэтому снова призываем разумно тратить воду и не использовать ее для полива газонов, наполнения бассейнов и мойки машин,

– обратились чиновники города Констанцин-Езерна к своим людям.

На этой неделе Институт метеорологии и водного хозяйства предупреждал поляков о высоких температурах и засухе. Комфортнее всего в ближайшие дни будет у моря и в горах. В центре Польши даже ночью температура воздуха не опустится ниже 20 градусов.

Тропический воздух будет способствовать летним грозам. Поэтому Польшу в ближайшие дни ждут "тропические ночи", уверены метеорологи.

Засушливая Европа

К слову, во Франции, Португалии и Испании меры по экономии воды ввели еще весной, готовясь к летней жаре. В Барселоне, например, не работают фонтаны и не поливают растения в парках.

А правительство Португалии даже издало распоряжение о временном запрете выращивания оливок, авокадо и красных ягод в провинциях Алентежу и Алгарве, наиболее пострадавших от экстремальной засухи.