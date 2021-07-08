Как защититься от интернет-мошенников: рекомендации от основателя финансового сервиса

Возможность осуществлять денежные переводы онлайн за несколько секунд улучшила жизнь людей во всем мире. Особенно ценной такая услуга стала для эмигрантов, которые регулярно поддерживают родных на расстоянии. К сожалению, мошенники также пристально следят за всеми трендами, связанными с финансовыми операциями. Поэтому важно знать, как не попасться на их удочку.

Даумантас Двилинскас, СЕО TransferGo прекрасно ориентируется в этой теме. Основанная им компания с 2012 года успешно предоставляет услуги международных денежных переводов в режиме онлайн. С TransferGo люди в более 65 странах могут осуществлять денежные операции за несколько кликов. Сервис понятный для пользователей, не берет комиссии и имеет квалифицированную службу поддержки, сотрудники которой говорят на родных языках клиентов. Поэтому он продолжает завоевывать много поклонников и пополнять список постоянных клиентов. Такой успех точно кажется лакомым для профессиональных мошенников. Поэтому Закордон24 решил убедиться, в безопасности ли средства пользователей TransferGo.

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Как TransferGo защищает средства клиентов от мошенников

Даумантас Двилинскас отмечает, что тема мошенничества в Интернете является важной для обсуждения. По его словам, безопасность всегда была приоритетом для TransferGo. Люди, которые отправляют деньги своим близким, очень тяжело трудились, чтобы их заработать. Компания это понимает, поэтому делает все возможное и невозможное, чтобы границы безопасности не были нарушены.

TransferGo использует передовые технологии для своих программ и веб-продуктов. Также безопасность гарантируют качественные процессы идентификации клиентов. Именно поэтому пользователей сервиса просят, например, подтвердить личность удостоверением.

К тому же TransferGo является исключительно цифровым сервисом. То есть, вообще не имеет операций с наличными. Это делает его менее рисковым, чем другие сервисы, которые осуществляют только наличные переводы.

Поэтому, если коротко, да, ваши деньги в безопасности. И мы постоянно работаем над тем, чтобы убедиться, что так будет всегда,

– уверяет Даумантас Двилинскас.

Даумантас Двилинскас, СЕО TransferGo / Скриншот с видео

Как заподозрить мошенника

Даумантас Двилинскас говорит, что заподозрить мошенника легко, потому что они, как правило, действуют по наработанной схеме.

Мошенники выдают себя за пользователя сервиса. То есть, создают аккаунт, который максимально похож на акаут потенциальной жертвы. Поэтому следует быть осторожным с личной информацией, которая есть в свободном доступе благодаря соцсетям. Речь идет о фамилии, имени, номерах телефонов.

Вообще, в социальных сетях мошенники очень активны. Они могут отправлять электронные письма с мошенническими запросами, размещать фальшивые объявления о работе, притворяться сотрудником TransferGo. Если пишет такая подозрительная личность, стоит сообщить в службу поддержки компании.

Еще мошенники в Интернете пытаются завладеть дебетовыми карточками. Когда им это удается, то они успевают перевести средства до блокирования карточки.

Итак, что такого делают мошенники, чего никогда не практикуют работники TransferGo:

присылают странные письма из неизвестных электронных адресов и доменов;

просят перейти по непонятным ссылкам якобы с целью защиты;

спрашивают CVV, коды доступа или иную персональную информацию, которую не принято разглашать;

убеждают переслать средства на другой счет;

торопят человека в решениях, не дают ему времени на обдумывание;

угрожают, что средства окажутся в опасности, если человек не выполнит то или иное действие.

Очевидно, мошенника можно распознать даже на интуитивном уровне. Даумантас Двилинскас отмечает, что работники TransferGo являются профессионалами, которые никогда не станут давить на клиента, чтобы ускорить его действия. Потому что их работа – обеспечить комфорт.

Интернет-мошенники, как правило, торопят человека при осуществлении операции / Фото Unsplash

Что делать клиенту TransferGo, у которого возникло подозрение относительно мошенника

Даумантас Двилинскас напоминает о профилактике мошенничества. Прежде всего нужно правильно настроить свой аккаунт. Тогда TransferGo просит пройти различные этапы проверки, чтобы убедиться, что средства хочет использовать не злоумышленник.

Если у человека возникло серьезное подозрение, Даумантас Двилинскас советует заблокировать карточку. Это можно сделать самостоятельно, связавшись с банком.

Если есть сомнения, то служба поддержки охотно посоветует, как поступить. Основатель TransferGo добавляет, что компания постоянно инвестирует в обучение работников, в построение правильной стратегии развития. Отслеживание последних тенденций позволяет идентифицировать мошеннические схемы и формировать механизмы их преодоления. А служба поддержки TransferGo оценена как одна из лучших в Европе, чем компания очень гордится.

Кроме того, Даумантас Двилинскас убежден, что коммуникация с клиентами (как вариант, в виде прямых эфиров) очень важна, поэтому должна поддерживаться на постоянной основе. Ведь именно обратная связь – это то, что формирует доверие и помогает TransferGo становиться лучшим для своей аудитории.

В безопасности ли деньги тех, кто пользуется сервисом TransferGo: смотрите видео

Как действуют мошенники: смотрите видео

Где действуют мошенники: смотрите видео

Как можно распознать мошенника: смотрите видео

Как TransferGo противодействует мошенничеству: смотрите видео

Как TransferGo распознает мошенников: смотрите видео

Может ли служба поддержки TransferGo запросить данные карточки клиента и код CVV: смотрите видео