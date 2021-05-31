Как заполнить анкету пассажира для приезда в Италию: пошаговая инструкция

Нововведение касается всех транспортных средств. Цифровой бланк анкеты пассажира заменяет предыдущую бумажную автосертификацию, которая действовала до 23 мая 2021 года.

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Чтобы заполнить анкету пассажира, необходимо:

Осуществить вход на сайт. Получить доступ к dPLF, воспользовавшись пошаговой инструкцией. Выбрать Италию как страну назначения. Зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет с именем пользователя и паролем. Заполнить и прислать dPLF, следуя пошаговой инструкции.

После отправки бланка, пассажир получит dPLF в формате pdf и QRcode на электронный адрес, указанный при регистрации. Продемонстрировать QRcode можно непосредственно со своего смартфона (в цифровом формате), или напечатать копию dPLF.

Предъявить упомянутую анкету следует на посадке в самолет или по требованию работников таможни.

Кто должен заполнить dPFL

Цифровой бланк анкеты пассажира должен заполнять каждый, кто въезжает в Италию из-за границы на любом транспортном средстве. При этом данные несовершеннолетнего лица вносятся в анкету пассажира взрослого.

К транспортным компаниям применяются следующие требования: