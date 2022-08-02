Как записать ребенка на бесплатный медосмотр в Кракове

В польском Кракове стартовал бесплатный медицинский осмотр для детей из Украины. Читайте дальше и узнайте, как отправить свое чадо на врачебную проверку за границей.

Со вчерашнего дня, 1 августа, в краковском госпитале им. Жеромский начал проводить бесплатные диагностические исследования для украинских детей. По условиям проекта, пройти медосмотр бесплатно могут юные украинцы, оказавшиеся на территории Польши после 24 февраля в связи с российско-украинской войной.

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В рамках инициативы, проходящей под патронатом ЮНИСЕФ, планируют принять 900 украинских беженцев, которым еще не исполнилось 18 лет.

Как записать ребенка на бесплатный медосмотр

Ребенок должен иметь идентификационный номер PESEL, полученный после 24 февраля, и согласие родителя на участие в обследовании.

Узнать подробности и записаться можно по телефону 12 622-96-12 с 10:00 до 12:00. Запись также доступна на сайте госпиталя.

Какие обследования включает медосмотр

Измерение АД;

Общие анализы;

Тестирование на анти-HBs, анти-HCV, антитела против ВИЧ;

Определение уровней лейкоцитов, сывороточного глобулина, витамина D3 и ТТГ.

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