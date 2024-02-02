Сделал ставку на россиян: популярный среди украинцев курорт откроет 10 отелей для "особенных"

Украинцы в последние годы все чаще выбирали экзотический отдых на курортах Африки. Наиболее популярным был курортный город Занзибар, расположенный на одноименном архипелаге вблизи Африки.

Этот курорт привлекает своими белыми пляжами и невероятной подводной флорой и фауной. Впрочем, вероятно, уже совсем скоро украинцев там станет меньше, поскольку они редко выбирают направления, которые "кишат" российскими туристами. Что же произошло – Закордон 24 рассказывает дальше!

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Занзибар откроет для российских туристов 10 отелей

Как пишут пропагандистские СМИ, местные власти планируют открыть 10 отелей с услугами "all inclusive". Все для того, чтобы привлечь российских туристов, которым полюбился отдых в Египте.

В заявлении пресс-службы президента Занзибара говорится о том, что за время COVID-19 остров стал также популярным среди россиян. К тому же местному бизнесу понравилось, как граждане страны-агрессора "тратят свои деньги".

Мы были бы рады, если бы к нам на Занзибар приезжал миллион туристов из РФ. Если для этого нужен "all inclusive" – хорошо, мы его введем,

– говорится в сообщении.

На острове есть несколько отелей, которые предоставляют услуги по этой программе, впрочем цена за сутки достигает более 37 000 гривен. Гостиничный бизнес пытается привлечь россиян, сделав "трехзвездочный all inclusive".

Занзибар сделал ставку на российских туристов, чтобы заработать больше / Фото Unsplash

Россиянин с топором устроил дебош в Таиланде

В Таиланде полуобнаженный мужчина устроил дебош с топором. Как выяснилось, им оказался 24-летний гражданин России. Россиянин пробрался в здание администрации провинции Таиланда Пхукет и угрожал топором мэру провинции.

Злоумышленник разбил стеклянную дверь офиса местного губернатора на четвертом этаже. Россиянин прибыл на место происшествия в одних лишь шортах. Сотрудники службы безопасности пытались задержать, однако он сбежал. Впоследствии уже на место происшествия прибыли полицейские, которые заметили следы крови на полу. Под столом помощника губернатора лежал пожарный топор. Орудие также было залито кровью.

Мужчину доставили в психбольницу с предварительным диагнозом: "психическое расстройство". Ожидается, что россиянина обследуют и оставят под наблюдением, а потом предъявят обвинение в хулиганстве.