Ведущие авиакомпании мира готовы вернуться в Украину уже: когда это произойдет
Несколько авиакомпаний мира объявили о своих планах вернуться на украинский авиарынок. Таким образом, они сигнализируют о потенциальном возобновлении полетов в Украине и развитии авиационного сектора страны.
О таких намерениях заявили как лоукостеры, так и "обычные" авиаперевозчики. Очевидно, что возобновление полетов будет возможно только после войны, но времени на возобновление полетов понадобится немного. Об этом рассказал гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский в интервью одному из украинских СМИ, сообщает 24 канал.
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Когда авиакомпании вернутся в Украину
Ряд крупных авиакомпаний готов вернуться с полетами на украинский рынок, в частности через крупнейший аэропорт страны "Борисполь". В связи с тем, что авиаперевозчики выражают заинтересованность в работе в Украине, времени на восстановление после победы уйдет не так много.
Дубревский добавил, что "Борисполь" полностью оборудован и готов быстро возобновить работу, обслуживание пассажиров и авиалайнеров после войны
Некоторые авиакомпании заявляют о своих намерениях возвратиться на украинский рынок авиаперевозок. Это свидетельствует о потенциальной готовности возобновить полеты в Украине и способствовать развитию авиационного сектора страны,
– сказал он.
Гендиректор аэропорта также отметил, что готовность перевозчиков вернуться не теоретическая, а фактическая. Поскольку многие авиакомпании уже открыто заявили о подобных сценариях.
Какие компании уже готовы летать в Украину
Публично заявили о готовности работать в Украине как лоукостеры, так и крупные авиакомпании. В частности:
- Ryanair (Ирландия);
- LOT (Польша);
- Turkish Airlines (Турция);
- Air Baltic (Латвия);
- SkyUp (Украина);
- Lufthansa (Германия).
Ryanair в украинском аэропорту "Борисполь" / Фото UnSplash
Когда разрешат авиаперелеты в Украине
Приблизительных дат возобновления авиасообщения в Украине пока нет. Да, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат четко заявил, что все украинские аэродромы "оперативны" и находятся в подчинении военных.
Игнат подчеркнул, что Украине нужно авиасообщение. В частности, выдвигается возможность совместного использования украинских аэродромов, как военных, так и гражданских. Однако этот вопрос станет актуальным только тогда, когда в Украине наступит мирная жизнь.