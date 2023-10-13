Израильская авиакомпания El Al совершит полет

El Al будет впервые с 1982 года летать. В субботу авиаперевозчик планирует совершить два бесплатных рейса для резервистов, медицинских бригад и сотрудников сил безопасности.

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El Al заявила, что получила необходимое религиозное разрешение на выполнение рейсов, отметив, что они оплачиваются El Al и "американскими финансовыми органами".

Израильская национальная авиакомпания объявила о готовности выполнять рейсы в эту субботу из США и Азии, чтобы вернуть резервистов израильской армии. Эти резервисты играют решающую роль в войне с террористической группировкой ХАМАС.

El Al покроет расходы на эти рейсы, которые будут выполняться 14 октября на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока. Эту инициативу поддержали крупные денежные учреждения США.

Несмотря на политику отказа от полетов в еврейский шабаш, El Al получила галахическое разрешение на проведение спасательных полетов. Согласно еврейским правовым принципам, спасение жизни имеет приоритет, оправдывающий это исключение.

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