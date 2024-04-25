Эксперт Габриэль Миллер рассказал, как эффективно упаковать вещи в ручную кладь. Особенно это актуально для путешественников, которые путешествуют, в частности, Ryanair. Им нужно соблюдать строгие правила по упаковке багажа, чтобы он отвечал всем критериям.

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Миллер заметил, что одной из самых больших проблем при упаковке вещей – что делать с обувью. Зачастую именно она становится наиболее масштабным багажом. Иногда именно любимые туфли и ботинки могут занять 90% свободного места в багаже.

Чтобы оптимизировать процесс, по словам Миллера, стоит придерживаться правила "трех" – брать с собой не более трех пар обуви.

Концепция проста, но эффективна: ограничьтесь упаковкой не более чем трех типов обуви для любого путешествия. Такой подход не только экономит пространство, но и поощряет бережную упаковку,

– подчеркнул Миллер.

В частности, по меньшей мере одна пара обуви должна быть максимально комфортной. Любимые кеды, кроссовки или ботиночки стоит взять с собой, независимо от того, в какой тип путешествия вы отправляетесь. Кроме того, рекомендуют взять обувь, которую вы использовали хоть раз.