Забастовки в Европе в ближайшее время: в каких странах ожидать сбоев в работе транспорта

В Европе транспортные забастовки продолжают нарушать планы путешествий пассажиров, поскольку работники выступают за улучшение условий труда и повышение заработной платы. Задержки и отмены рейсов являются распространенными неудобствами для путешественников во время этих трудовых конфликтов.

В странах, таких как Британия, Франция, Италия и другие, пассажиры должны быть готовы к возможным сбоям в работе метро, железных дорог и других видов транспорта. Узнайте подробнее, на какие даты запланированы забастовки.

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В Европе готовятся к забастовкам на транспорте

Великобритания

В апреле в Великобритании состоятся локальные забастовки работников транспортных компаний. Например, 10 – 11 апреля работники службы поддержки лондонского метро проведут забастовку, что может привести к закрытию некоторых станций.

13 апреля протесты профсоюза RMT повлияют на услуги железнодорожной компании CrossCountry. С 15 по 20 апреля забастовки профсоюза машинистов ASLEF повлияют на услуги Северной железной дороги. На 20 апреля запланирована забастовка ASLEF, которая повлияет на поезда LNER.

В то же время забастовку в лондонском аэропорту Хитроу, которую 11-14 апреля должны были провести сотрудники службы контроля, отменили, чтобы дать время для проведения переговоров.

Италия

В Италии два крупнейших профсоюза анонсировали забастовку на 11 апреля, которая повлияет на железную дорогу и другой общественный транспорт. Демонстрации по условиям труда продлятся 4 часа в разное время в городах по всей стране. Пассажирам следует учесть, что персонал государственной железнодорожной компании Ferrovie dello Stato, в состав которой входит Trenitalia, будет в забастовке с 9:00 до 13:00.

Франция

Во Франции профсоюз CGT-RATP объявил о забастовке с 5 февраля по 9 сентября. Это может повлиять на работу сети автобусов и метро Иль-де-Франс, в частности во время Олимпийских игр летом. Однако в парламенте рассматривается законопроект, чтобы запретить забастовки в транспорте определенных периодов каждый год, во избежание сбоев во время крупных мероприятий.

В Европе готовятся к забастовкам на транспорте / Фото Unsplash

Германия

В Германии забастовки пока не планируются. 25 марта железнодорожная компания Deutsche Bahn заключила соглашение с немецким профсоюзом машинистов GDL. Соглашение предусматривает, что GDL воздержится от забастовок по крайней мере до февраля 2026 года. Немецкий профсоюз Verdi также достиг соглашения по оплате труда и отменил забастовки в различных немецких аэропортах.

К слову, этим летом Франция планирует ввести новый железнодорожный проездной стоимостью 49 евро, который позволит неограниченное количество поездок по всей стране. Этот проездной предоставит пассажирам доступ к различным городам и регионам Франции.