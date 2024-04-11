Рассказываем, кто сможет воспользоваться проездным по такой цене, на каких маршрутах он будет действовать.

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Кто сможет воспользоваться бюджетным проездным во Франции?

В недавнем заявлении министр транспорта Патрис Вергрие сообщил, что договоренности со всеми регионами страны уже достигнуты. Ежемесячный тариф на перевозку будет установлен на уровне 49 евро, и примерно 700 тысяч человек в возрасте до 27 лет будут иметь право воспользоваться этим предложением в течение июля и августа.

Новый проездной будет предоставлять путешественникам неограниченный доступ к поездам TER и Intercity, однако не позволит пользоваться скоростными поездами TGV.

Доступные маршруты

Несмотря на негативную реакцию, летний проездной предоставит молодым людям доступ к огромным территориям страны. Поезда TER, которые обслуживают около 1,1 миллиона пассажиров ежедневно, соединяют местные станции в разных регионах Франции.

Среди популярных маршрутов, которые можно будет путешествовать с помощью проездного, стоит отметить маршруты Бордо – Аркашон (проезд стоит примерно 13 евро) и Марсель – Тулон (14 евро).

Пассажиры, которые регулярно пользуются этими маршрутами, смогут сэкономить существенные средства с новым проездным. Например, поездка из Лиона в Марсель длится менее 4 часов, но часто стоит дороже, чем цена нового билета в 49 евро.

Во Франции запустят проездные за 49 евро / Фото Unsplash

Бюджетный проездной будет годовым экспериментом

В рамках нового развития событий было объявлено об инициативе введения проездного билета стоимостью 49 евро как эксперимент продолжительностью в один год. Прогнозируется, что программа будет стоить около 15 миллионов евро, причем 80% финансирования поступит из государственного сектора. Несмотря на объявление, некоторые мэры выразили обеспокоенность из-за отсутствия детальных планов проекта.

Наиболее населенный регион Иль-де-Франс будет исключен из маршрутов. Молодым людям из региона О-де-Франс для путешествий по Франции придется покупать дополнительный билет, стоимость которого может достигать до 16 евро.

Проездной будет экспериментально внедряться в течение одного года, но его могут продолжить и расширить программы в будущем.