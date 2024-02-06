Забастовки в Европе продолжаются: где и когда пройдут в феврале
Источник:Евроньюс
Забастовки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники отказываются от своего труда и борются за более высокую зарплату. Такие события иногда планируются на месяцы вперед, а другие объявляются в последнюю минуту.
Поэтому всегда стоит проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Профсоюзы работников в Великобритании, Германии и Франции объявили новые даты. Где и когда будут забастовки в феврале – узнайте дальше!
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Забастовки в Европе продолжаются: новые даты
В Великобритании забастовать выйдут машинисты поездов. Забастовки пройдут в течение месяца у разных операторов:
- Avanti West Coast,
- CrossCountry,
- East Midlands Railway,
- West Midlands Trains,
- GTR,
- LNER,
- Юго-Восточная,
- SWR,
TransPennine Trains.
19 – 20 февраля планируется забастовка в лондонском метро. Если результатов не будет, работники повторно выйдут 4 – 5 марта.
В Германии большая забастовка наземного персонала Lufthansa может нарушить планы путешественников 7 февраля. Присоединятся к забастовке работники крупных аэропортов:
- Франкфурта,
- Мюнхена,
- Гамбурга,
- Берлина,
- Дюссельдорфа.
В Франции в феврале также могут быть проблемы в работе автобусной сети и метро. Профсоюз CGT-RATP предупреждает о регулярных забастовках. Пока требования работников не будут выполнены.
Где и когда пройдут забастовки в феврале / Фото Unsplash
Польские фермеры снова заблокируют границы
Польские фермеры начнут забастовки по всей стране, которые будут сопровождаться блокадой пропускных пунктов на границе с Украиной и блокированием автострад. Акция стартует 9 февраля в 10:00.
Фермеры возмущены бездействием властей Польши и ее обязательством сотрудничать с Европейской комиссией, придерживаясь решений по импорту сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов из Украины. Аграрии считают, что забастовка станет для них единственным выходом из ситуации.