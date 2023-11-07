Осложнения на всех 3 пунктах пропуска, – ГПСУ о ситуации на границе после начала блокады

Польские перевозчики в понедельник, 6 ноября, начали забастовку на украинской границе. Разрешение на блокаду пунктов пропуска получено до 3 января 2024 года.

Эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку потенциально может помешать жизненно важному потоку гуманитарной и военной помощи до конца текущего года. Какая ситуация на польской границе сейчас и через какие пункты пропуска лучше планировать маршрут – дальше в материале 24 Канала!

Подробности Польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года: что произошло

Очереди на польской границе

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с 13 часов 6 ноября движение грузовиков затруднено на трех крупнейших пунктах пропуска:

Ягодин – Дорогуск,

Краковец – Корчевая,

Рава-Русская – Гребенное.

Причем проезд блокируется как на въезд, так и на выезд из Украины. Например, если раньше один пункт пропуска мог оформить 200 транспортных средств в сутки, то сегодня это количество уменьшилось до 28.

Мы работаем в обычном режиме. Все, что предоставляют польские коллеги, в частности, относительно грузовиков, мы все забираем,

– заявил пограничник Василий Рожко.

В ГПСУ отмечают, что, несмотря на забастовку, грузовые автомобили с грузами безопасного и гуманитарного характера, а также перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д. будут пропускать через границу. По остальным грузовикам "организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час".

Что требуют польские перевозчики?

Польские перевозчики требуют возврат разрешительной системы для украинских перевозчиков. Они отмечают, что уровень разрешений должен быть таким, как до начала полномасштабного вторжения, а именно – не более 200 000 разрешений в год.

Также они хотят:

усиление для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ,

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС,

отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС,

отдельную очередь на всех границах для пустых фур,

получить доступ к системе "Путь".

Что известно о забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной / Фото zahidnuy.kordon

Можно ли ехать через границу сейчас?

По сообщениям ГПСУ, польские перевозчики не намерены блокировать движение автобусов и легкового транспорта, однако очереди все равно могут быть больше обычного.

Для того чтобы не стоять часами на пунктах пропуска и быстро пересечь границу, следует предварительно проверить состояние очередей и спланировать маршрут через наименее загруженный пропускной пункт. Это касается обоих направлений, как на въезд, так и на выезд из Украины.

Гарантированный способ не стоять в очередях на границе – это воспользоваться железнодорожным сообщением. В настоящее время Украина соединена железной дорогой с Польшей, Словакией, Венгрией, Молдовой, Австрией и Чехией.

Реакция Украины на забастовку польских перевозчиков