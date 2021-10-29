За рулем в Швеции: на какие правила следует обратить внимание

В Швеции строго следят за правилами дорожного движения. Поэтому иностранцы, которые за рулем ведут себя не слишком осторожно, часто получают огромные штрафы. Рассказываем, какие правила нужно помнить, чтобы избежать санкций.

Большинство штрафов в Швеции, как показывает практика, связанные с неправильной парковкой. Причем касаются они не только парковки в неположенных местах.

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Правило 10 метров

В Швеции запрещено парковаться в 10 метрах от перекрестка. Ведь такое размещение автомобиля может мешать другим людям. Поэтому нередко в Швеции можно увидеть людей, которые делают большие шаги с задумчивым выражением лица. Они размышляют, стоит ли рисковать, оставляя свою машину рядом, за углом.

Временный запрет на парковку, когда убирают жилые улицы

На некоторых жилых улицах в Швеции проводят генеральную уборку один раз в месяц. Это сопровождается установлением специальной таблички, предупреждающей о запрете парковки в определенный временной промежуток. Эта деятельность называется servicedagar и является причиной многих штрафов. Если водитель в Швеции регулярно паркуетесь на жилой улице, ему следует знать, в какой день месяца устанавливают соответствующий знак, и заботиться тогда о парковке в другом месте или не использовать в этот день личное авто.

24-часовое правило

Даже на улицах без дорожной разметки, где нет необходимости предъявлять какой-либо парковочный талон, все равно существует ограничение по разрешенных часах парковки. Чаще всего это 24 часа. Поэтому оставлять свой автомобиль на стоянке дольше, чем на сутки не рекомендуется.

Следить за временем парковки поможет P-Skiva или парковочный диск. Это специальное устройство, используемое на бесплатных парковках для фиксации времени, на которое был припаркован автомобиль. Некоторые муниципалитеты даже раздают P-Skiva в подарочных пакетах новым гражданам. Парковочный диск надо размещать таким образом, чтобы его было хорошо видно на ветровом стекле автомобиля.