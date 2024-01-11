Ошибка в билете обошлась туристам более чем в 3000 долларов: что произошло

Пара из Австралии изрядно переплатила за отпуск из-за досадной неточности в авиабилетах. Они запланировали перелет в Лондон, но сесть на самолет удалось не сразу.

Кейт и Фил из Брисбена запланировали отпуск в столице Великобритании. Они купили два недешевых билета в Лондон и обратно. Но пара не ожидала, что их ждут еще и немалые дополнительные расходы.

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За невнимательность пришлось заплатить

Билеты на самолет для обоих пассажиров покупал мужчина. И он не учел, что сокращенное имя его жены – Кейт, а в паспорте она – Кэтрин. Он ошибся и совершил бронирование на "Кейт".

Когда австралийские супруги пытались сесть в самолет, их остановили и увели из очереди. Пассажирам устроили выговор за то, что Фил забронировал билет на сокращенное имя своей жены и оно не совпадало с данными в паспорте.

Это было административное заблуждение. Я думаю, что я женился на Кейт в церкви, а не на Кэтрин,

– рассказал Фил.

Сначала авиакомпания сообщила Филу и Кейт, что они могут сменить имя в бронировании за умеренную доплату. Но через несколько минут до вылета агент по бронированию сообщил: нужно полностью отменить билет Кейт и купить новый. А он стоил 4 700 австралийских долларов (3 155 долларов США).

Они (т.е. представители авиакомпании) якобы не успели оформить смену имени на билете. Но зато они успели продать нам новый билет,

— возмутился Фил и добавил, что чувствовал себя обманутым из-за такой высокой переплаты.

Кэтрин пыталась уговорить перевозчика пойти на уступки, звонила по телефону в главный офис. Но в итоге паре все же пришлось потратить на новый билет почти все отложенные ими деньги на отпуск.

Но главная проблема заключалась в том, что пара покупала билеты не напрямую через авиакомпанию, а воспользовалась услугами посредника – туристической фирмы. Поэтому единственный вариант, который им смогли предложить – это отменить билет и купить его повторно. А из-за того, что проблему с именем в билете обнаружили поздно, пришлось уплатить еще и огромные сборы авиакомпании. Поэтому такая невнимательность стоила туристам слишком дорого.

Отпуск мечты пошел "коту под хвост" из-за паспорта

А другая семья туристов вообще пропустила долгожданный отпуск из-за поврежденного паспорта. Он был разорван буквально на 1 сантиметр.

Семья планировала встретить Новый год в Испании, но не получилось. 19-летний Джейк Бертон был в ожидании своего первого полета. Но поврежденный документ сорвал все планы на отпуск. Сотрудник авиакомпании сказал, что паспорт поврежден и пассажир не сможет пройти на борт.

На первой странице паспорта был маленький разрыв, всего сантиметр, возле переплета. Но вся семья пропустила отпуск в Аликанте из-за этой досадной неприятности.